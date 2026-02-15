◇紅白戦紅組3―1白組（2026年2月14日名護）2軍キャンプ参加中の日本ハムのドラフト1位右腕・大川（明大）が、1、2軍合同の紅白戦で実戦初登板。1回2安打1失点で「凄く悔しい。チームの戦力になれるように日々成長。課題の取り組みをしっかりやっていく」としたが、新庄監督からは高評価を受けた。1―1の3回、白組の2番手として登板。2死二塁から清宮幸に左翼への適時二塁打を浴びて失点したが、万波を3球三振に抑えるな