「新馬戦」（１４日、東京）３番人気のノースブルースカイ（牝３歳、父ダノンレジェンド、母レッドペルル、美浦・堀内）が好スタートからハナを奪うとスピードを生かして押し切った。松岡は「期待していた馬。除外で出走が延びてしまったが、いい競馬ができると思っていた。このくらいの距離がちょうど良かったですね」と初陣Ｖに納得顔。堀内師は「調教通りの走りを見せてくれました。１２００メートルあたりが向いているか