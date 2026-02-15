「こぶし賞」（１４日、京都）中団からレースを進めた７番人気のナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋）が直線で外から鋭く伸び、逃げ粘るチュウワカーネギーをしっかりととらえて勝利をつかんだ。騎乗した田口は「ゲートで立ち遅れましたが、調教は動いていましたし、自信がありました。リズム良く運べていい所を抜けて来られました。牡馬相手にいい内容で勝ってくれたと思います」と振り返り、今後に期待を寄せた。