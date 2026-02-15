「小倉ジャンプＳ」（１４日、小倉）好位でレースを進めた５番人気のサンデイビス（牡８歳、美浦・村田）が最後の直線で単勝１・３倍の支持を集めたジューンベロシティをかわし去り、２馬身半差で快勝した。上野は「ケイコの感じは以前と変わらずいい状態で自信を持って臨んだ。久々の障害戦だったこともあり、ゲートを出てから引っ掛かったけど、何とか辛抱してくれて、最後のたたき合いでも頑張ってくれた。きょうは馬に勝