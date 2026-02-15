ロシアフィギュアスケート界の?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏が、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（１３日＝日本時間１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）で銀メダルを獲得した鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）と銅メダルの佐藤駿（２２＝エームサービス・明大）に言及した。男子は大波乱で、世界選手権２連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が凡ミスを連発してフリー１５位