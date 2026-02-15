日本―米国第8エンドの最終ショット後、厳しい表情を見せる吉村。3点を奪われた＝コルティナダンペッツォ（共同）14日のカーリング1次リーグで女子は日本のフォルティウスが米国に4―7で敗れ、1勝3敗となった。3―4で迎えた第8エンドに3点をスチールされ、突き放された。米国は3勝1敗。男子はスイスがカナダを下し、無傷の4連勝。カナダと英国が3勝1敗となった。（共同）日本―米国第5エンド、声を出す近江谷（左）＝コル