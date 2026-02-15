■ミラノ・コルティナオリンピック™カーリング女子 予選リーグ日本ーアメリカ（日本時間15日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？今大会4戦目となる女子日本代表（チームランキング9位）はアメリカ（同13位）と対戦し、4ー7で敗れ、通算1勝3敗となった。五輪最終予選から勝ち上がった日本とアメリカ両チーム