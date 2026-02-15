「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）黄色と赤の縦じまが府中の直線で躍動した。２番人気のドリームコアが鮮やかに抜け出し、重賞初制覇を飾った。岡部幸雄元騎手に並ぶ、史上最多タイのデイリー杯クイーンＣ５勝目を決めたルメールは「実績のある馬だったので自信を持って乗った。強かったね」と、昨年に続く連覇に笑みを浮かべた。ハイライトは直線の攻防。前と外をふさがれ万事休すにも思われたが、百戦錬磨の