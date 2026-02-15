「新馬戦」（１４日、京都）１番人気のリアンドゥクール（牝３歳、父キズナ、母ストリートバンド、栗東・佐藤悠）が初陣Ｖを飾った。五分にゲートを出ると、二の脚を利かせて好位を確保。４角で仕掛けられるとピリッと反応し、上がり最速の脚でアッという間に後続を突き放した。ハマーハンセンは「４コーナーでの手応えも良く、追いだしてからの反応も良かった。初戦で子どもっぽいところがあり、１頭になると他馬を待つよう