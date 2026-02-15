「洛陽Ｓ」（１４日、京都）７番人気のスズハローム（牡６歳、栗東・牧田）が大外から一刀両断。鮮烈な差し切りＶに鞍上・藤懸もガッツポーズが飛び出した。スローの流れも、焦らず後方で我慢。３角過ぎから徐々に進出すると、直線は力の限りはじけた。藤懸は「４角の仕掛けだけ気をつけました。動ける状態で直線に入ったのが良かったです。ずっと追い切りに乗っている馬で、普段はヤンチャですが、きょうは格好良かったです