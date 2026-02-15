東京女子プロレスの荒井優希（２７）が団体最高峰王座取りへ覚悟を見せた。１月１０日の新宿大会でプリンセス・オブ・プリンセス王座の挑戦権をかけた６ＷＡＹマッチを制し、３月２９日の両国国技館大会で現王者・渡辺未詩に挑戦することが決定。初めての前哨戦となった１４日の後楽園大会で、荒井は芦田美歩と組み、渡辺＆辰巳リカのタッグ「白昼夢」と対戦した。試合が始まると、荒井は渡辺とグラウンドの攻防を展開。両者