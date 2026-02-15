ノア１４日・品川大会第２部の「ジュニアタッグリーグ２０２６」公式戦で、ＧＨＣジュニアタッグ王者のダガ（３７）、小田嶋大樹（２４）組がマーク・トゥリュー（２３）、キーロン・レイシー（２３）組から２勝目をあげた。開幕戦（６日、後楽園）で「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のアルファ・ウルフ、カイ・フジムラ組に敗れてまさかの黒星発進となったが、２戦目（１１日、後楽園）でＥｉｔａ、稲畑勝巳組を下して初勝利。とも