ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子５００メートル（１４日＝日本時間１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）で６位入賞を果たした新濱立也（高崎健康福祉大職）と、妻でカーリング女子の吉田夕梨花（ロコ・ソラーレ）は熱い抱擁で感謝を伝え合った。新濱は昨年４月に交通事故に遭い、顔面を骨折する重症を負うも、驚異的な回復力で復帰。この日のレースでは積極的な滑りで６位に入り、前回の北京五輪を大きく上