ロックバンドのゴダイゴが、17日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ゴダイゴ＝テレビ朝日提供多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴ。結成50周年を迎え、平均年齢は72歳になった。同番組に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進んでいたそうで、そこへ次々とメンバーが合流