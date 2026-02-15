スミス「最高の打者、最高の打者になることを目指している」ドジャースのウィル・スミス捕手は14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手への期待を語った。「彼には天井がない。今年はサイ・ヤング賞をとってもおかしくない。そのために準備してくるし、チームを勝たせてくれる存在だ。クラブハウスに絶対いてほしい選手だ」キャンプ初日となった13日（同14日）にブルペン入