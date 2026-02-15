京都・花園にある臨済宗妙心寺派大本山の妙心寺。同寺に伝わる至宝を通して禅の法脈と美の世界をたどる特別展「妙心寺禅の継承」が大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で開かれている。会場には国宝や重要文化財を含む寺宝が並び、大型屏風を配して特別な法要を行う大方丈の再現も。約3400の末寺を擁する最大規模の禅宗派寺院の歴史と精神文化を五感で読み解く、画期的な展覧会となっている。大阪市立美術館入り口妙心寺は、13