人生とは基本的に向かい風である。歩いている時。自転車に乗ってる時、追い風だった記憶が数回しかない。人によっては「え？俺いっつも追い風だけど」ってこともあるのかな。物理的なことも含め、人生なんて基本向かい風ってことにしておこう。じゃないと辛い。俺が。とかく人生には困難がつきものなのだから、例えばギャンブルなんてほんとは手を出しちゃいけないんだよね。だって大体の人は負けるんだもの。でも、パチンコ依存