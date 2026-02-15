元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気2月後半は固定観念を手放して、変化を受け入れるとき庚寅（こうきんのとら）の気が広がり、自分をアップデートしやすいタイミング。美人占花の法則では、“新しい価値観をインストールした人”ほどチャンスを引き寄せると考えます。この