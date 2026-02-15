長年「親友」だと思っていた相手から、いつの間にか「都合のいい存在」として扱われていたとしたら、友情も一気に冷めてしまう。「子どもの幼稚園からの縁で35年、親友だと一方的に思っていた」こう明かすのは、東京都に住む60代女性。長年の“親友”だった相手ときっぱり絶縁したという。きっかけは、相手が自宅の2階を知人に貸すことになった為だった。（文：篠原みつき）いつの間にか「手伝うのが当たり前」に2階から1階への引