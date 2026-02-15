２大会連続でＷＢＣに出場するオリックス・宮城大弥投手（２４）は、ハッピーエンドだけを思い描いている。２３年の世界一を経験している一人。忘れられないのがシャンパンファイトだ。侍ジャパンに関わる全員が笑顔でいられる空間。「ＷＢＣ連覇へ侍語る」の第２回で連続世界一を約束し、ユニークな表現でドジャース・大谷翔平投手（３１）やパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）への思いも明かした。（取材・構成＝長田亨