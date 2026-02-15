第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市の日本陸連公認コースで開かれる。３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人がエントリーした。１０キロは午前９時３０分、３０キロは同１１時３０分に号砲。１４日は住友金属鉱山アリーナ青梅で開会式やトークショーが行われ、元日のニューイヤー駅伝で初優勝した嶋津雄大（２５）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、女子マラソンでアテネ五輪