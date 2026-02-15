大阪マラソン（２２日）に初挑戦する吉田響（２３）＝サンベルクス＝が１４日、最終調整を行っている鹿児島・奄美大島で順調に仕上がり、初マラソン初優勝を目指すことを明かした。「初めてのマラソンなので、どんなタイムが出るか、分かりません。３０キロまでは楽にペースメーカーにつかせてもらい、３０キロから勝負になると思います。１番を目指して走ります」と吉田響は記録よりも順位を意識して、トップを狙うレースプラ