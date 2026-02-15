◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは、同１０位の米国に、第９エンド（Ｅ）が終わった時点で、負けを認めるコンシード。４−７で敗退し、通算１勝３敗となった。スキップの吉村紗也香は「中盤までいい形がつくれていたが、後半のところで、私が良くなくて大量失点をしてしまった」と悔やんだ