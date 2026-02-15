◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー クロスカントリー 女子30kmリレー(大会9日目/現地14日)4人が7.5kmずつ走行し、順位を競うクロスカントリー女子30kmリレー。金メダル候補のスウェーデンは第2走者でアクシデントが起こりました。今大会、個人で2つの銀メダルを獲得している第2走者エバ・アンダーション選手。首位でスタートしますが、登りのカーブで転倒。ここで首位から陥落し、順位を落とします。さらに終盤、下