「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−７米国」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）世界ランク５位の日本代表・フォルティウスは同１０位の米国に敗れ、通算１勝３敗。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に向け、厳しい状況に追い込まれた。試合後、吉村は責任を背負った。「中盤までいい形ができながらも、後半にかけて私のドローが長くなってしまって大量失点を与えてしまったと