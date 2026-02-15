◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日カーリング女子1次リーグ日本 4―7米国（2026年2月14日コルティナ・カーリング競技場）女子日本代表フォルティウスは1次リーグ第4戦で米国に4―7で敗れ、1勝3敗となった。3―3で後攻の第6エンドにスキップ吉村紗也香（34）の2投目がミスとなり、1点をスチールされた。同じく後攻で複数得点を狙った第8エンドにも吉村の2投目のドローショットがミスとなり、3点のスチールを許した