カブス・今永昇太投手と鈴木誠也外野手が14日（日本時間15日）、アリゾナ州メサでのキャンプでライブBPで対戦した。1打席目は1ボールから、82マイル（約132キロ）のスライダーを左中間へ特大本塁打。2打席目はカウント1ボール2ストライクから83マイル（約134キロ）のスプリットで空振り三振となった。今永は打者5人に対して22球を投げ、1安打、1本塁打、2三振。最速は93マイル（約150キロ）をマークした。今永は「初めてに