小説家で弁護士、元プロ雀士の新川帆立氏（34）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子出産を発表した。「各関係者への業務連絡なのですが、先ほど子どもを産みました。母子ともに健康です。が、しばらく入院するので、直近連絡つきづらいと思います」とした上で「予定日より少し早い出産でしたので、念のためお知らせいたします」とつづった。新川氏は20年に小説デビュー作「元彼の遺言状」を発表し第19回「このミステリー