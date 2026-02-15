元シブがき隊の布川敏和（60）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。シブがき隊の元メンバーである本木雅弘（60）薬丸裕英（59）について語った。メッセンジャー黒田有（56）に「布川さんってずっと明るいというか、暗いイメージがあんまりないじゃないですか。陽キャなんですか？」と問われ、布川は「そうかもしれないですね。途中から（キャラクターを）作るのを止めようと思った