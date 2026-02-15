悔しい銀メダルを手にしたジェームズ。彼は躍進した日本勢を率直に称えた(C)Getty Images現地時間2月13日に行われたスノーボード男子ハーフパイプ決勝では、日本勢が躍進。戸塚優斗が金メダルに輝き、山田琉聖も銅メダルを獲得。4位の平野流佳も3位とは1ポイント差で、「まさに桁外れ」（英公共放送『BBC』のティム・ウォーウッド氏）と絶賛されるハイレベルなパフォーマンスを披露した。 【関連記事】複数骨折でも挑んだ“命懸