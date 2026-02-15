鍵山と宇野のやり取りが話題を呼んでいる。写真は2022年北京五輪のもの(C)産経新聞社フィギュアスケート男子で2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真が、平昌・北京五輪メダリストの宇野昌磨とSNS上で交わしたやりとりが話題を呼んでいる。トップスケーター同士の軽妙な掛け合いに、ファンからは「尊い」「平和すぎる」と反響が広がった。【写真】「後ろ後ろー」中井亜美と千葉百音の背後にいる坂本花織をチェック（2枚目）発