転倒を繰り返し、力強さとは程遠い内容に終始したマリニン(C)Getty Images世界が騒然となる転落だった。現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで、まさかの8位フィニッシュとなったイリア・マリニン（米国）。ショートプログラム（SP）で首位に立っていた絶対王者の乱調に会場では悲鳴も上がった。 【関連記事】“落胆”した王者へ「再び立ち上がる日を待ち切れない」15歳で金メダ