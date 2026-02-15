◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・女子団体パシュート 準々決勝(大会9日目/現地14日)400メートルのリンク6周(2400m)を1チーム3人で滑る団体パシュート。金メダルを目指す日本は郄木美帆選手、佐藤綾乃選手、堀川桃香選手の3人が出場し、2位で準決勝進出を決めました。上位4チームが準決勝に進み、トップはカナダ、日本は2位、3位がオランダ、4位はアメリカとなりました。レースを終え佐藤選手は