津軽弁の爆笑トークで知られる“元祖・方言タレント”の伊奈かっぺい（78）は普段故郷の青森を中心に活動しているが、3月8日に東京・有楽町のよみうりホールで、ライフワークにしている年に1度のトークライブを開催する。このほどインタビューに応じ、10代で両親の死と向き合ったことで「楽しいこと以外はしない」と心に決めたことを明かした。3回連載の最終回。◇◇◇かっぺいはネタで大事にしていることについて「他