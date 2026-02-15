「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−７米国」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）世界ランク５位の日本代表・フォルティウスは同１０位の米国に敗れ、通算１勝３敗。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に向け、厳しい状況に追い込まれた。午前の試合の昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちする大金星で今大会初勝利を挙げた日本。４戦目は韓国、カナダを下し台風の目となりつ