◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。第９エンド（Ｅ）を終わったところで、負けを認めるコンシード。４−７で敗れ、通算１勝３敗となった。第８Ｅ。プレッシャーを受けた最終投者（スキップ）の吉村紗也香が放った２投目が、痛恨のミスとなった。有利な後攻で