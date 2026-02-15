ウクライナのゼレンスキー大統領＝14日、ドイツ・ミュンヘン（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ロシアとの和平交渉を仲介する米国について「ロシアではなく、ウクライナにばかり譲歩を求めている」と述べ、不満を示した。米国が最大の焦点である領土問題でロシアに融和的な態度を崩していないことが念頭にある。ドイツのミュンヘン安全保障会議での演説で語った。米国は11月の中間選挙を