■ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ビッグエア予選（15日、リビーニョ・エアリアル&モーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスキーフリースタイル女子ビッグエア予選が15日に行われて、古賀結那（23、城北信用金庫スキー部）は77.75で予選敗退。1回目で65.25をマークしたが