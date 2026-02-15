「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本−米国」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスが米国と対戦。第８エンドにまさかの３点スチールを許し、厳しい展開となった。３−４、有利な後攻で迎えた第８エンド。吉村紗也香の最終投で１点を取りにいったが、ストーンの距離が長すぎ、ナンバーワンを奪えず。痛恨のミスで一気に３失点し、４点ビハインドとなった。開幕か