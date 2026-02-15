根多帳などを手にする唐沢章さん（前列右）、章三さん（同左）、時子さん（後列右）、章三さんの妻の貴子さん＝１月、相模原市南区の「八起」相模原市南区の小田急線相模大野駅近くにある焼き肉店「八起」が主催する寄席が１６日、通算７００回を迎える。初代店主の唐沢章さん（８５）、時子さん（７９）夫妻が４０年前に始めた手作りの寄席は、落語家が話術を磨き、地域に笑いを提供する場として親しまれてきた。現在月１回の