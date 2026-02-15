◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)男子ラージヒルでは、日本の二階堂蓮選手が銀メダル。ノーマルヒル、混合団体で獲得した銅メダルに続き、今大会3つ目のメダルを手にしました。1本目で特大140メートルのジャンプを披露し、154.0ポイントで首位に立ちましたが、2本目はW杯で驚異の強さを見せるドメン・プレブツ選手(スロベニア)に逆転を許し、無念の2位。競技を終えた二