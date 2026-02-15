「練習試合、ＤｅＮＡ２−９ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が１４日、今季初の実戦登板で好スタートを切った。練習試合・ロッテ戦（宜野湾）に先発し、２回を投げ３安打１失点（自責０）、無四球。なおかつ持ち味である力強さも失わず、最速１５５キロをマークした。右腕の表情には心なしか自信が宿っていた。「いい初登板だったと思います。ボール自体もそうですし