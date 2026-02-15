NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送も残すところあと1カ月。主人公・トキを演じる髙石あかりのチャーミングさに毎朝やられている筆者だが、それと同じくらいチャーミングで魅力的だったなと思う登場人物がいる。その人物とは、北香那が演じた“おリヨ様”だ。 参考：朝ドラ『ばけばけ』は北香那の代表作へ出演作3選から紐解く“愛さずにいられない”人物像 おリヨ様こと江藤リヨ（北香那）は、ヘブン