◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日カーリング女子1次リーグ日本 4―7米国（2026年2月14日コルティナ・カーリング競技場）女子日本代表フォルティウスは1次リーグ第4戦で米国に4―7で敗れ、1勝3敗となった。1―2で迎えた第4エンドに小谷優奈（27）、小野寺佳歩（34）がいずれもダブルテークアウトを決めて3―2と逆転。しかし、3―3で後攻の第6エンドにスキップ吉村紗也香（34）の2投目がミスとなり、1点をスチール