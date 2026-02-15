沖縄では4つの練習試合が組まれ、巨人は広島と今春初の対外試合。ドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）が“開幕投手”の予定で、ローテーション入りへアピールなるか。広島は菊池、秋山のベテランが早くも出場する。中日は開幕投手候補の金丸がDeNA戦で今春初実戦に臨む。阪神は具志川組で独自調整してきた高橋、大竹がブルペン入りを予定し、1軍首脳陣が仕上がり具合を確認。オリックスは開幕投手候補の九里と山下、西武は