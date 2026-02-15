長嶋さんはアテネ五輪野球の日本代表監督として2年、各球団のキャンプ地を行脚した。11月にアジア最終予選が行われた03年と、本大会を控えた04年の2月だった。「アテネの澄んだ空に日の丸を揚げるのが夢ですね」と言って宮崎に乗り込んだのは04年2月8日。ダイエー（現ソフトバンク）から始まり9日は西武の南郷キャンプを訪れた。松坂大輔（スポニチ本紙評論家）が、4日連続のブルペン入りで82球。「去年よりいいね。バランス