過去10年で傾向を探る。☆前走クラス重賞組【4・5・7・33】が中心だが、勝率で言えば1勝クラス組【4・2・1・16】。連対率、複勝率は新馬組【2・3・2・8】がトップ。未勝利組【0・0・0・9】は狙えない。☆前走距離2000メートル組【8・2・5・32】が圧倒的。今回と同じ1800メートル組は【1・3・4・12】。1600メートル組【1・5・1・24】は一枚落ちる。☆所属関西馬（3勝）より関東馬（7勝）の方が勝率が高い。昨年は関東