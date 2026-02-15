楽天のドラフト7位・阪上翔也外野手（22＝近大）が14日、右内腹斜筋損傷のため1軍キャンプを離脱し、宮崎県日向市の2軍キャンプに合流した。初実戦だった11日の日本ハム戦（名護）に途中出場。7回先頭の初打席で左腕の河野から右前打を放つ好スタートを切り「開幕1軍という目標がある」と意気込んでいただけに残念なアクシデントになった。