日曜京都メイン11Rの伝統G2「第119回京都記念」には今年も好メンバーがそろった。強い4歳世代の菊花賞2着馬エリキングに◎を託す。前走は道中17番手から2周目の向正面で勝ち馬エネルジコを目標にポジションを上げ、最後は外から力強く脚を伸ばしたが届かず2着。G1級の実力を示す内容だった。前走後は放牧を挟んでリフレッシュ。帰厩後は調教を積み重ね、1週前は川田を背にCWコースでラスト1F10秒8の好時計を馬なりで刻んだ。