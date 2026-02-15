◇練習試合DeNA2―9ロッテ（2026年2月14日宜野湾）DeNA・度会が「7番・左翼」で出場し、7回2死一、二塁で左前打。紅白戦も含め実戦3試合、10打席目での初安打に「ヒットが出たのは結果として良かった」と話した。7回からは守備機会はなかったものの三塁を守り「外野も内野も守れる選手は凄く頼もしい選手だと思う。三塁もできたら自分のバリエーションが広がって出場機会も増えていくと思う」と前向きだった。